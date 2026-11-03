سرپرست شرکت نفت و گاز پارس، حفظ و تداوم تولید حداکثری گاز در میدان مشترک پارس جنوبی، سرعت در بازسازی تأسیسات پالایشگاهی آسیب‌دیده و عملیاتی‌سازی طرح فشارافزایی را از جمله اولویت‌های اصلی این شرکت در وضع حال حاضر برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید رضا مسعودی در آیین معارفه خود به‌عنوان سرپرست شرکت نفت و گاز پارس، با قدردانی از اعتماد سرپرست وزارت نفت و اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران، بر ضرورت تمرکز بر مأموریت‌های راهبردی و اولویت‌های عملیاتی شرکت در وضع حساس حال حاضر تأکید کرد.

او با اشاره به سیاست‌ها و رویکرد‌های ترسیم‌شده از طرف وزارت نفت برای این دوره، صیانت از ظرفیت تولید و تداوم برداشت از میدان گازی پارس جنوبی را نخستین و مهم‌ترین اولویت شرکت دانست و بیان کرد: در شرایط کنونی، حفظ آنچه در حوزه تولید گاز غنی از میدان پارس جنوبی به دست آمده است، اهمیتی اساسی دارد و تحقق این هدف در گرو حمایت مؤثر از مجموعه‌های عملیاتی و فراهم‌کردن زمینه مناسب برای تداوم فعالیت‌های تولیدی است.

مسعودی با توجه به نقش اساسی معاونت عملیات و پشتیبانی و تلاش‌ کارکنان منطقه عملیاتی پارس جنوبی در این زمینه گفت: باید با پشتیبانی از نیرو‌های عملیاتی، فضایی آرام و باثبات برای پیشبرد مأموریت‌ها فراهم شود تا فعالیت‌ها با اتکا به ارزیابی و پذیرش ریسک‌های (احتمال خطرهای) شناسایی‌شده و با رعایت الزام‌های ایمنی، استمرار تولید از این میدان راهبردی را تضمین کند.

سرپرست شرکت نفت و گاز پارس با تأکید بر سرعت در عملیات بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده و بازگرداندن ظرفیت‌های عملیاتی پارس جنوبی گفت: در حال حاضر بازسازی سه مجموعه پالایشگاهی پارس جنوبی در حال انجام است؛ در همین‌باره، پالایشگاه فاز (بخش) ۱۴ پارس جنوبی به علت آغاز زودتر عملیات، از پیشرفت مناسب‌تری برخوردار است و فعالیت‌های بازسازی در پالایشگاه‌های بخش‌های ۹ و ۱۰ و همچنین بخش‌های ۴ و ۵ نیز با پیشرفت مطلوبی دنبال می‌شود.

او با تأکید بر ضرورت رعایت همزمان سرعت، کیفیت و ضوابط اجرایی در بازسازی پالایشگاه‌ها، طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی را از دیگر اولویت‌های راهبردی پیش‌ رو برشمرد و با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: ضروری است با شتاب‌بخشی به فرایندها، زمینه ورود سریع‌تر این طرح به مرحله اجرا و عملیات فراهم شود.

مسعودی با توجه به ضرورت تأمین پایدار گاز در فصل سرد سال، عبور مطمئن از زمستان پیش‌ رو را مستلزم تمرکز بر طرح‌های اولویت‌دار، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و به‌ ثمر رساندن طرح‌های در دست اجرا دانست و بر ضرورت هم‌جهت بودن برنامه‌های عملیاتی شرکت با نیاز‌های کشور در این مقطع تأکید کرد.

سرپرست شرکت نفت و گاز پارس در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از خدمت و تلاش‌های تورج دهقانی، مدیرعامل پیشین این شرکت، سرمایه انسانی متخصص و باتجربه را از مهم‌ترین پشتوانه‌های این مجموعه در پیشبرد مأموریت‌های توسعه‌ای و تولیدی توصیف کرد.

مسعودی با اشاره به سابقه فعالیت خود در شرکت نفت و گاز پارس از سال ۱۳۹۰، توان تخصصی و تعهد سازمانی کارکنان و کارشناسان این مجموعه را سرمایه‌ای ارزشمند برای صنعت نفت دانست و گفت: این شرکت در سال‌های فعالیت خود از نیرو‌های توانمند و متخصصی برخوردار بوده است که با تعهد و تلاش مستمر، طرح‌های بزرگ و پیچیده‌ای همچون طرح‌های ۳۵ ماهه و قرارداد‌های بیع متقابل را به سرانجام رسانده‌اند.

او با تأکید بر ضرورت تقویت هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و مدیریتی موجود، اضافه کرد: این سرمایه انسانی ارزشمند، با تعامل و هم‌افزایی بیشتر، توان رقم‌زدن دستاورد‌های مؤثرتر را دارد و می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های صنعت نفت و تحقق تعهدهای وزارت نفت در برابر دولت و مردم ایفا کند.