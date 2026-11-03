یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با دو دستور کار، برگزاری نمایشگاه کتاب در هفته کتاب و فعالیت‌های قرآنی استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نماینده ولی‌فقیه در این جلسه بر ضرورت استمرار فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی در این حوزه تأکید کرد و افزود:امروز در هر روستا فعالیت‌های قرائت و آموزش قرآن ادامه دارد و این موضوع نشان‌دهنده آن است که در طول حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی، نوای قرآن در سراسر این کشور طنین‌انداز بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی گفت : هدف نهایی از تمامی فعالیت‌ها و تلاش‌های قرآنی این است که مفاهیم و آموزه‌های قرآن کریم تنها در حد قرائت و آموزش باقی نماند، بلکه در جان و دل مردم نفوذ کند و در زندگی، رفتار و فرهنگ جامعه انعکاس دهند.

در پایان از پوستر هفدهمین جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی رونمایی شد.