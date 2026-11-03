به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دقایقی پیش، دو فروند پهپاد شناسایی آمریکایی از نوع MQM-۱۷۰ در آسمان جنوب جزیره قشم، با اقدام سامانه‌های پیشرفته جنگ الکترونیک نیروی هوافضای سپاه، زمین‌گیر شدند.

با احتساب این دو فروند، شمار پهپاد‌های آمریکایی از این نوع که به غنیمت افسران نخبه سپاه درآمده‌اند، به چهار فروند رسیده است.

به این‌ ترتیب، دشمن متجاوز آمریکایی بار دیگر در دستیابی به اهداف مورد نظر خود از به‌کارگیری این پهپاد‌ها ناکام ماند و به فضل الهی، برگ دیگری از شکست و ناکامی به کارنامه سیاه فرمانده تروریست سنتکام، برد کوپر، افزوده شد.