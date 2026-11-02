فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان وحدت را یکی از مهم‌ترین محور‌های شکست دشمن عنوان کرد و هدایت‌ها و مدیریت صحنه توسط رهبری و تاکید مستمر بر حفظ انسجام میان مسئولان و نیرو‌های مسلح را عامل اصلی خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور عصر دوشنبه در آیین تجلیل از ایثارگران و حامیان پشتیبانی جنگ در خوزستان در اهواز با اشاره به ابعاد توطئه‌های دشمنان اظهار داشت: کشور در مقطع اخیر با سه جنبه از توطئه‌های دشمنان از جمله جنگ ترکیبی روبه‌رو بود که هدف اصلی آن ایجاد بحران، شکنندگی و در نهایت تلاش آمریکا برای تجزیه کشور، ساقط کردن نظام و بلعیدن ایران اسلامی بود.

وی افزود: برای ایستادگی در برابر این جنگ ترکیبی همه‌جانبه که مردم، مسئولان، خاک و محیط پیرامون را هدف قرار داده بود، نیازمند برنامه‌ای جامع، گسترده و بادوام بودیم.

فرمانده سپاه خوزستان با گرامیداشت یاد و خاطره امام (ره) و رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: تدابیر حکیمانه و هشدارهای داهیانه رهبر شهید انقلاب در خصوص ماهیت استکبار جهانی، همواره مسئولان و ملت را هوشیار نگه داشته بود؛ هرچند برخی افراد دچار ساده‌انداری بودند اما با آغاز حوادث و جنگ در ۲۳ خرداد سال ۱۴۰۴، همگان متوجه شدند که آن رهنمودهای گرانقدر به واقعیت پیوسته و با واقعیتی تلخ و گسترده مواجه شده‌ایم.

وی «وحدت» را یکی از مهم‌ترین محورهای شکست دشمن برشمرد و گفت: هدایت‌ها و مدیریت صحنه توسط رهبری و تاکید مستمر بر حفظ انسجام میان مسئولان و نیروهای مسلح، عامل اصلی خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان بوده است.

سرتیپ پاسدار شاهوارپور دورنمای روشن ترسیم شده برای دفاع را نیز نقطه اتکای دیگری دانست و گفت: در حالی که در دوران دفاع مقدس با کمبود تجهیزات و موشک‌های دوربرد مواجه بودیم امروز به لطف الهی با اقتدار در میدان حضور داریم.

فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان با تمجید از حضور بی‌نظیر مردم در صحنه، به‌ویژه در جنگ ۴۰ روزه بیان کرد: حضور شبانه‌روزی مردم در خیابان‌ها و حمایت قاطع از نظام با وجود مشکلات اقتصادی، در تاریخ جهان بی‌سابقه است و نشان از بصیرت و وفاداری ملت دارد.

وی همچنین با تجلیل از نقش‌آفرینی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح از همان لحظات نخست حملات ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، به عنوان سپر بلا در خط مقدم ایستادگی کردند و اگرچه آسیب‌هایی دیدیم اما ضربات مهلک و باورنکردنی به دشمن وارد ساختیم و امروز نیز نیروهای مسلح قوی‌تر از گذشته در میدان حضور دارند.

سرتیپ پاسدار شاهوارپور نقش دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، دولت، نهادهای خدماتی، شرکت‌های استان و مجموعه‌های درمانی را در پشتیبانی از جبهه مقاومت و کمک به مردم بسیار موثر و قابل تقدیر خواند و خاطرنشان کرد: پای کار بودن مسئولان و همراهی ۱۱ قرارگاه عملیاتی استان موجب شد تا خدمات‌رسانی به بهترین شکل ممکن انجام شود.

وی تاکید کرد: مدیریت بحران‌ها و مقابله با جنگ‌های ترکیبی دشمن نیازمند هم‌افزایی تمامی ظرفیت‌هاست و امروز با هماهنگی مطلوب میان بخش‌های مختلف، توانسته‌ایم هزینه‌ها و خسارت‌ها را به حداقل رسانده و نتایجی کارآمد و مطلوب رقم بزنیم.

حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان اسلام گواهی روشن بر اقتدار ملت ایران است

همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان گفت: دفاع مقدس و حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان اسلام، از دوران دفاع مقدس تا «جنگ رمضان»، گواهی روشن بر ایستادگی و اقتدار ملت ایران در برابر دشمنان است و خوزستان بار دیگر با تکیه بر وحدت و حضور همه‌جانبه مردم و مسئولان، نقشه‌های بدخواهان را نقش بر آب کرد.

کیامرث حاجی‌زاده با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه سرداران سبزپوش سپاه اسلام، شهیدان گلگون‌کفن و تمامی مردان، زنان و کودکانی که به دست شقی‌ترین افراد به درجه شهادت نائل آمدند، اظهار کرد: خوزستان همواره هدف نخست طمع‌ورزان و غرض‌ورزان علیه ایران مقتدر و نظام جمهوری اسلامی بوده است اما این خطه قهرمان‌پرور با حضور مردان، زنان، عشایر غیور، طوایف گوناگون و تمامی سلایق در کنار یکدیگر، برای دفاع از تمامیت ارضی و خاک پاک میهن ایستاده و نقشه‌های دشمنان را خنثی کرده است.

وی با اشاره به تدابیر حکیمانه شورای تامین استان به ریاست استاندار سخت‌کوش و مردمی و همراهی فرماندهان نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی، فراجا، گروه‌های مردمی، بسیج جهادی، روحانیت معظم و نماینده ولی فقیه در استان، گفت: با هم‌افزایی مدیران شرکت‌ها، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها در سراسر استان، پیروزی دیگری در «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ ۴۰ روزه» رقم خورد که باید به خوزستان و مردمان وفادارش احسنت گفت.

حاجی‌زاده تصریح کرد: در پی تحولات اخیر و با مصوبه شورای تامین و دستور استاندار، ۱۱ قرارگاه مختلف در دبیرخانه شورای تامین استان از ابتدای جنگ ۱۲ روزه تشکیل شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها «قرارگاه پشتیبانی جنگ» بود که مسئولیت آن به معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری محول شد.

وی بیان کرد: آیین تجلیل امروز با حمایت‌های ویژه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، سپاه حضرت ولیعصر (عج) و استانداری خوزستان برگزار شد تا گوشه‌ای از زحمات و خدمات ارزشمند فعالان این عرصه ارج نهاده شود.

معاون استاندار خوزستان با اشاره به فعالیت سایر قرارگاه‌های ۱۱ گانه استان یادآور شد: معاونان استاندار و فرماندهان سایر قرارگاه‌ها نیز برنامه‌های مشابهی را برای تجلیل از دستگاه‌ها و مجموعه‌های زیرمجموعه خود اجرا کردند که شایسته تقدیر است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین اصحاب رسانه و مطبوعات که در زمره قرارگاه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای قرار دارند و نقش برجسته‌ای در انعکاس رویدادها و به میدان آوردن مردم ایفا کردند.

حاجی‌زاده در ادامه از همراهی و نقش‌آفرینی دستگاه‌های نظارتی، دستگاه قضایی، فراجا، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و ارتش مقتدر و نیروهای هوافضا در پشتیبانی از این رویدادها قدردانی کرد.

استان خوزستان به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین مناطق کشور، در طول تاریخ انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، کانون اصلی مقاومت و پایداری بوده است.

در ماه‌ها و سال‌های اخیر نیز همزمان با تحولات منطقه‌ای و تهدیدات ترکیبی دشمنان، با تشکیل قرارگاه‌های تخصصی استانی با محوریت شورای تامین، هماهنگی کم‌نظیری میان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و بخش صنعتی استان برای مدیریت بحران‌ها، پشتیبانی از مدافعان امنیت و تقویت زیرساخت‌های دفاعی و مدنی شکل گرفته است که رویدادهایی نظیر «جنگ تحمیلی سوم» نمونه‌های بارز این هم‌افزایی و اقتدار مردمی به شمار می‌روند.

آیین تجلیل از ایثارگران عرصه پشتیبانی جنگ در خوزستان با حضور استاندار خوزستان، جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و علمای استان در اهواز برگزار شد و شرکت‌ها و دستگاه‌های برتر در حوزه پشتیبانی جنگ بر اساس میزان کمک‌ها و ارزیابی کمیته مربوطه معرفی و تجلیل شدند.