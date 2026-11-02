مدیر روابط عمومی آبفا منطقه بندرماهشهر از آغاز هجدهمین جشنواره ملی «نخستین واژه آب» با هدف ارتقای آگاهی دانش‌آموزان درباره اهمیت منابع آبی، آموزش چرخه آب و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در مدارس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی کعبی با اشاره به آغاز هجدهمین جشنواره ملی نخستین واژه آب در مدارس بندر امام خمینی اظهار کرد: این جشنواره با هدف افزایش آگاهی دانش‌آموزان درباره ضرورت حفاظت از منابع آبی و نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه آب برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه برای چهارمین سال متوالی در دبستان باغ الفبا شهر بندر امام خمینی(ره) اجرا شد و طی آن، دانش‌آموزان با چرخه آب و راهکارهای صحیح مصرف این مایه حیاتی آشنا شدند.

کعبی با اشاره به گسترش دامنه اجرای این جشنواره در منطقه بیان کرد: این برنامه امسال برای نخستین بار با همکاری مدیریت آبفا منطقه بندرماهشهر در شهرستان بندرماهشهر نیز برگزار می‌شود تا زمینه مشارکت گسترده‌تر دانش‌آموزان در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی حوزه آب فراهم شود.

مدیر روابط عمومی آبفا منطقه بندرماهشهر ادامه داد: دانش‌آموزان پس از فراگیری آموزه‌های این جشنواره، به‌عنوان سفیران فرهنگ صرفه‌جویی، پیام حفاظت از منابع آبی و مصرف بهینه را به خانواده‌های خود منتقل می‌کنند.

وی همچنین از برگزارکنندگان جشنواره و مدیر دبستان باغ الفبا به‌دلیل همکاری و همراهی در اجرای این برنامه آموزشی و فرهنگی قدردانی کرد.

کعبی خاطرنشان کرد: در حاشیه برگزاری این جشنواره، برنامه‌های متنوع آموزشی و فرهنگی و نیز توزیع بسته‌های فرهنگی با محوریت صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب اجرا شد.