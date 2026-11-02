پاییز، فصل وداع درختان با برگ‌هایشان و فصل تماشای هنرمندانه طبیعت است؛ هنگامی که برگ‌های رنگارنگ، آرام‌آرام از شاخه‌ها جدا می‌شوند و فرشی از رنگ‌های زرد، نارنجی و سرخ بر زمین می‌گسترانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، برگ‌ریزان پاییز، تنها نشانه گذر فصل‌ها نیست؛ تصویری از زیبایی تغییر، پذیرش گذر زمان و شکوه رهایی است. گویی طبیعت پیش از رسیدن زمستان، زیباترین تابلوی خود را به نمایش می‌گذارد.

در هیاهوی روزمرگی، قدم زدن میان برگ‌های پاییزی فرصتی است برای مکث، تماشای زیبایی‌های ساده و شنیدن صدای آرام طبیعت؛ فصلی که حتی افتادن برگ‌ها نیز رنگی از زیبایی دارد.