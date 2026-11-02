شهید سید روح‌الله عجمیان، از مدافعان امنیت استان البرز و فرزند این سرزمین، نامی است که با ایثار، مظلومیت و دفاع از امنیت و آرامش مردم گره خورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ؛ او جوانی از دیار کرج بود که در مسیر پاسداری از امنیت کشور به شهادت رسید و نامش در حافظه مردم این سرزمین ماندگار شد.

یاد و نام شهید عجمیان، یادآور این حقیقت است که امنیت و آرامش جامعه، حاصل فداکاری انسان‌هایی است که مسئولیت خود را در برابر مردم و میهن، فراتر از آسایش و منافع شخصی می‌دانند.

امروز، مزار این شهید والامقام تنها محل ادای احترام به یک شهید نیست؛ بلکه یادآور مسئولیتی بزرگ در پاسداشت امنیت، وحدت و قدرشناسی از فداکاری مدافعان این سرزمین است.

شهید سید روح‌الله عجمیان از میان مردم برخاست، در راه امنیت مردم ایستاد و نامش در تاریخ البرز ماندگار شد.