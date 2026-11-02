به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، یادواره ۱۰۷ شهید دانش‌آموز و ۱۱ شهید فرهنگی شهرستان شیروان، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج دانش‌آموزی، امروز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه باحضور مسئولین استانی و شهرستانی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، فرهنگیان، دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم در مصلای امام شهید خامنه‌ای (رضوان‌الله‌علیه) برگزار شد .

سرهنگ محمدزاده فرمانده حوزه بسیج دانش‌آموزی شهید فهمیده شیروان با اشاره به اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی گفت: این یادواره با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه‌داشتن آرمان‌های والای شهدا و آشنایی نسل نوجوان و جوان با سیره و مجاهدت‌های شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی برگزار شد.

فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی شیروان افزود: این مراسم معنوی با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و حماسی همراه بود که از جمله آنها می‌توان به روایتگری و خاطره‌گویی حاج حسن باخرد، راوی کشوری از مشهد مقدس، اجرای برنامه نقالی، رجزخوانی و اجرای گروه سرود اشاره کرد.

سرهنگ محمدزاده افزود: در حاشیه این یادواره نیز نمایشگاه و غرفه‌های متعدد فرهنگی با محوریت شهید و شهادت و به همت دانش آموزان برپا شد که در آنها ابعاد مختلف زندگی شهدا، فرهنگ ایثار و فداکاری و دستاورد‌های دوران دفاع مقدس، جنایات استکبار جهانی در جنگ‌های تحمیلی اخیر و همچنین وطن دوستی و غیرت ملی ایران اسلامی به نمایش گذاشته شده است.

فرمانده حوزه بسیج دانش‌آموزی شهید فهمیده شیروان با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ شهادت به نسل جدید گفت: شهدا با نثار جان خود امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور را رقم زدند و وظیفه ماست که با برگزاری چنین برنامه‌هایی، سیره عملی و مکتب این عزیزان را به نسل نوجوان و جوان معرفی کنیم .

وی در پایان ضمن قدردانی از حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولین و ادارات به ویژه اداره آموزش و پرورش و بنیادشهید شیروان، فرهنگیان، دانش‌آموزان و مردم شهیدپرور شهرستان، بر تداوم برنامه‌های فرهنگی و تربیتی ویژه دانش آموزان با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد .