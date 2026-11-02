فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین، با اشاره به آمادگی بالای مردم ایران در برابر تهدیدات خارجی و تأکید بر اقتدار ملی، از ظرفیت‌های گسترده استان برای مشارکت در رزمایش بزرگ «جانفدا» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار رستعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه استان قزوین، در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین، با اشاره به روحیات حاکم بر جامعه ایران، بر اراده پولادین ملت در مقابله با فتنه‌ها و تهدیدات خارجی تأکید کرد.

وی با اشاره به آرایش نظامی اخیر نیروهای آمریکایی و افزایش تهدیدات در منطقه، از آمادگی بالای مردمی خبر داد و اظهار داشت: «در تمامی بحران‌های تاریخی، مردم ایران با تکیه بر رهبری معظم انقلاب، نقش اصلی را در میدان‌های نبرد ایفا کرده‌اند. میزان اشتیاق مردمی برای ایستادگی، نشان‌دهنده هوشیاری بالای ملت در برابر هرگونه تجاوز است.»

فرمانده سپاه استان قزوین با اشاره به دستورات فرمانده معظم وقت انقلاب اسلامی مبنی بر آمادگی برای پاسخ گسترده و قاطع به هرگونه تهاجم، افزود: «ما برای انجام مأموریت‌های الهی، ظرفیت‌های عظیمی را در سراسر کشور و استان قزوین فراهم کرده‌ایم. در رزمایش راهبردی «جانفدا» که قرار است در تاریخ سیزدهم آبان ماه برگزار شود، آمادگی لازم برای نمایش قدرت بازدارندگی فراهم شده است.»

سردار رفیعی آتانی با تأکید بر اهمیت پیوند میان «انسجام ملی» و «بازدارندگی»، خاطرنشان کرد که رزمایش امسال با هدف انتقام از جنایات دشمن و نمایش قدرت داخلی انجام می‌شود.

وی افزود: «رزمایش جانفدا، نمادی از خودکفایی ما و عدم وابستگی به زنجیره‌های تولید خارجی است. ما با حضور پرشور مردم در مسیرهای اصلی استان، پیام مقاومت و اقتدار خود را به گوش جهانیان خواهیم رساند.»

وی از مسئولان و رسانه‌ها خواست تا با ایجاد زمینه‌های لازم، زمینه حضور گسترده مردم در این تجمع بزرگ را فراهم کنند و با پوششی حرفه‌ای، ابعاد استراتژیک این رزمایش و پیام‌های بازدارندگی آن را به مخاطبان داخلی و خارجی منتقل کنند.