به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین سعادتی‌فر اظهار کرد: در پی اقدامات نظارتی و عملیاتی نیروهای واحد اجرائیات و پلیس آب امور مشترکان، از ابتدای سال جاری ۴۹۴ انشعاب غیرمجاز آب شرب در سطح شهرستان شناسایی شده است.

وی با تشریح جزئیات این آمار افزود: از مجموع انشعابات کشف‌شده، ۳۲۳ مورد مربوط به مناطق روستایی و ۱۷۱ مورد مربوط به مناطق شهری دزفول بوده است.

مدیر آبفا منطقه دزفول ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده، ۲۲۷ انشعاب غیرمجاز به وضعیت قانونی تبدیل شده که از این تعداد ۱۰۸ مورد در مناطق روستایی و ۱۱۹ مورد در مناطق شهری قرار دارند.

سعادتی‌فر با اشاره به پیامدهای انشعابات غیرمجاز بر وضعیت تأمین و توزیع آب شرب تصریح کرد: این انشعابات از عوامل مؤثر در افت فشار و افزایش هدررفت آب به شمار می‌روند و به دلیل اتصال‌های غیراصولی به شبکه اصلی، می‌توانند زمینه‌ساز آلودگی آب نیز باشند.

وی افزود: ایجاد انشعابات غیرمجاز علاوه بر تشدید مشکلات ناشی از کم‌آبی، موجب آسیب به شبکه توزیع، کاهش عمر تأسیسات، اختلال در عملکرد کنتورهای آب و تضییع حقوق مشترکان قانونمند می‌شود.

مدیر آبفا منطقه دزفول تأکید کرد: شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان، با هدف صیانت از منابع آبی و برقراری عدالت در بهره‌مندی شهروندان از خدمات آب‌رسانی، طبق برنامه‌ریزی مستمر ادامه خواهد داشت.

سعادتی‌فر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده انشعابات غیرمجاز، شکستگی خطوط انتقال و توزیع آب یا شبکه فاضلاب، موارد را از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۲۲ اطلاع دهند تا کارشناسان و اکیپ‌های عملیاتی آبفا در اسرع وقت برای بررسی و رفع مشکل اقدام کنند.