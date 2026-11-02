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اوقات شرعی ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سه شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۳ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۵ و ۱۱ دقیقه
طلوع آفتاب: ۶ و ۳۲ دقیقه
اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۵ دقیقه
اذان مغرب: ۱۷ و ۴۳ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۹ دقیقه
ذکر روز سه شنبه:
۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین
حدیث روز:
امام على علیه السلام فرمود: اَلصّادِقُ عَلى شَفا مَنجاةٍ وَ کَرامَةٍ وَ الکاذِبُ عَلى شُرُفِ مَهواةٍ وَمَهانَةٍ.
راستگو در آستانه نجات و بزرگوارى است و دروغگو در لبه پرتگاه و خوارى. (نهج البلاغه، خطبه ۸۶)
احکام شرعی:
تقاص از بدهکار
سوال) آیا برداشتن اموال فرد بدهکار بدون اطلاع و اجازه وى جایز است؟
جواب) تقاص از طلبکار در صورتى مجاز است که بدهکار، بدهى خود را انکار کند یا در پرداخت آن کوتاهى کند و براى رسیدن به حق راهى جز تقاص باقى نباشد؛ در غیر این صورت برداشتن مال از او بدون اذن و تصرف در آن جایز نیست. (استفتائات مقام معظم رهبری)