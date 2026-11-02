سخنگو و دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: این ستاد، تنها مرجع رسمی اعلام زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن اسلامی در گفت‌وگویی اظهار داشت: مصاحبه‌ها و اظهار نظر‌های اشخاص بدون صلاحیت درباره زمان برگزاری انتخابات، فقط گمانه‌زنی است و زمان‌های اعلامی از طرف این افراد، بدون تأیید ستاد انتخابات کشور، اعتبار ندارد.

او درباره زمان جدید برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا تأکید کرد: بر اساس قانون، تنها مرجع رسمی و دارای صلاحیت برای اطلاع‌رسانی درباره اعلام زمان دقیق برگزاری انتخابات و دیگر خبرهای مربوط، ستاد انتخابات کشور است. از این‌رو، به چهره‌ها و رسانه‌ها توصیه می‌شود از گمانه‌زنی درباره این رویداد ملی پرهیز کنند.

اسلامی گفت: شورای‌ عالی امنیت ملی، فروردین‌ امسال ابلاغ کرده بود که انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، دو ماه پس از اعلام پایان جنگ از طرف این شورا برگزار شود که تاکنون چنین اعلامی صورت نگرفته است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: از فرایند‌های اجرایی این چند انتخابات‌، فقط تبلیغ انتخاباتی داوطلبان و اخذ رأی باقی مانده است و وزارت کشور به‌ عنوان مجری برگزاری انتخابات، ضمن هماهنگی کامل با هیئت مرکزی نظارت، آمادگی کامل دارد تا این فرایند‌ها را با رعایت ملاحظه‌های اجرایی، حقوقی و انتظامی به صورت کامل اجرا و انتخاباتی در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران برگزار کند.

او در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه ستاد انتخابات کشور در سال آینده، تمهید مقدمه‌های برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را فراهم خواهد کرد و نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، مجلس شورای اسلامی است. بنابراین از نظر حقوقی، امکان برگزاری همزمان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۶ امکان‌پذیر نخواهد بود و ضرورت دارد که هماهنگی‌های لازم برای برگزاری این انتخابات، پیش از آغاز سال آینده انجام شود.