به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بر اساس اعلام اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ایلام، حوالی ساعت ۱۹ امروز در پی برخورد یک خودرو با عابر پیاده در بلوار دانشجو، یک خانم ۲۰ ساله به‌شدت مصدوم شد.

نیرو‌های اورژانس پس از حضور در محل حادثه و انجام اقدامات احیا، مصدوم را برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل کردند؛ اما وی با وجود تلاش تیم اورژانس و کادر درمان، بر اثر شدت جراحات و آسیب‌های متعدد جان باخت.

جان‌باخته این حادثه دانشجوی ترم دوم رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام و اهل شهرستان دره‌شهر بود.