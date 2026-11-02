مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز پارسیان گفت: پس از ماه‌ها پیگیری، تصویب‌نامه ساماندهی عرضه و توزیع کود اوره در هیئت وزیران، تصویب و در تاریخ ۱۰ آبان ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس رویه سال‌های گذشته، اوره‌ساز‌ها مکلف بودند در حدود یک‌سوم تولید کود اوره خود را به وزارت جهاد کشاورزی تحویل دهند، اما بخش عمده‌ای از بهای آن به‌صورت مطالبه‌های معوق باقی می‌ماند؛ رویه‌ای که موجب فشار نقدینگی، ناتوانی در پرداخت بهای خوراک، کندی اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها و تضییع حقوق سهامداران می‌شد.

از نقاط قوت این مصوبه می‌توان به پرداخت یارانه کود اوره از طرف دولت به‌صورت اعتبار خرید متناسب با الگوی کشت در اختیار کشاورزان، تهاتر مطالبه‌های قطعی گذشته شرکت‌های پتروشیمی اوره‌ساز از طریق واگذاری دارایی‌های قابل فروش دولت، استفاده از اوراق گام و دیگر ابزار‌های تأمین مالی برای سرعت در فرایند و از همه مهم‌تر، عرضه کود اوره در بورس (بازار سرمایه) کالا و اخذ ما‌به‌ازای بهای آن اشاره کرد.

انتظار می‌رود که اجرای کامل این مصوبه، ضمن شفاف‌سازی زنجیره عرضه و توزیع کود اوره و هدفمندسازی یارانه‌ها، بخشی از مشکل‎‌ نقدینگی اوره‌ساز‌ها را کاهش دهد و مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای و حفظ حقوق سهامداران را هموارتر کند.