فریاد استکبارستیزی دانش آموزان کیش در اجتماع بزرگ در میدان حاضر به روایت دویست و چهل و هفتمین شب از حماسه خیابان طنین انداز شد.

دویست و چهل و هفتمین شب از حماسه خیابان در کیش

دویست و چهل و هفتمین شب از حماسه خیابان در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دانش آموزان، اولیا و جمعی از فرهنگیان کیش همراه با ساکنان و گردشگران کیش با حضور در میدان ساحل جزیره کیش اجتماع بزرگ در میدان حاضر را برپا کردند.

اجرای سرود دانش آموزی، نواختن زنگ مبارزه با استکبار، اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، فریاد‌های مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل از برنام‌های اجتماع بزرگ در میدان حاضر کیش بود.