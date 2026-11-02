در آستانه یوم الله ۱۳ آبان، نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی رسانه‌ای صداوسیمای لرستان و آموزش و پرورش استان با محوریت «مردمی‌سازی روایت‌ها» و «میدان‌داری نسل نوجوان و دانش‌آموز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مدیرکل صداوسیمای لرستان با تأکید بر مردمی‌بودن راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: وظیفه رسانه ملی، بازنمایی درخشان حضور مردم و انعکاس گسترده مشارکت مناطق مختلف استان در این رویداد است.

حامد فاتحی با اشاره به ضرورت پوشش میدانی و فراگیر مراسم افزود: برنامه‌ریزی رسانه‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که حضور پرشور مردم در مسیرهای مختلف راهپیمایی به‌خوبی دیده و روایت شود.

مدیرکل صدا و سیمای استان لرستان همچنین بر میدان‌داری دانش‌آموزان و نسل جوان در پوشش رسانه‌ای این مراسم تأکید کرد و گفت: نوجوانان و دانش‌آموزان باید در روایت این رویداد نقش محوری داشته باشند و صدای آنان در میان طوفان شعارهای استکبارستیزی بازتاب یابد.

در ادامه مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با تأکید بر گفتمان استکبارستیزی به عنوان دال مرکزی رویداد، تصریح کرد:فعالیت‌ها صرفاً به یوم الله ۱۳ آبان محدود نشده، بلکه در قالب یک فرایند چندروزه با تکیه بر لایه‌های هویتی «دانش‌آموزان شهید، آگاه و آینده‌ساز» دنبال شده است.

سید عیسی سهرابی بر لزوم انتقال پیام از زبان دانش‌آموزان و خبرنگاران پانا به جای مدیران تأکید کرد.

پخش نماهنگ پویش تازه‌نفس، همکلاسی من و وارثان ماکان از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست بر آن‌ تاکید شد.





