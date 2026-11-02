به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون گفت: در گزارش عملکرد ماهانه عملیات‌های نظارتی در منطقه اهواز، مجموعاً ۳ هزار و ۵۶۹ لیتر نفتگاز قاچاق کشف و توقیف شد.

وی افزود: این آمار تجمیعی حاصل همکاری مستمر و پایش‌های میدانی مسؤلین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز و نیروی انتظامی در محدوده شهر اهواز است که منجر به شناسایی و ضبط چندین محموله غیرقانونی در بازه‌های زمانی مختلف شده است.

ایدون بیان داشت: همه مقادیر کشف‌شده طبق روال جهت بازگرداندن به چرخه رسمی توزیع، به تاسیسات انبار نفت نظامیه اهواز منتقل و در آنجا تخلیه شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز این اقدام را نشان‌دهنده هوشمندی در پایش مسیر‌های غیرقانونی و تلاش پیوسته نیرو‌های عملیاتی برای صیانت از منابع انرژی کشور دانست و تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۴۲۷ هزار و ۶۵۲ لیتر نفتگاز قاچاق کشف و در محل مخازن تاسیسات انبار نفت نظامیه اهواز تخلیه شده است.