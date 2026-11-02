مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با توجه به راه‌اندازی نخستین دستگاه حفاری از مجموعه ۱۸ دستگاه پیش‌بینی‌شده در قراردادهای جدید تأمین دکل گفت: با ورود این دستگاه‌ها به ناوگان حفاری کشور، سهم بخش خصوصی در حفاری خشکی افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رامین حاتمی در حاشیه بازدید از نخستین دستگاه حفاری تأمین‌شده در چارچوب قرارداد‌های جدید، بیان کرد: این قرارداد‌ها در چارچوب قانون مشارکت عمومی ـ خصوصی و در دی سال گذشته با حضور رئیس‌ جمهور امضا شدند و ورود نخستین دستگاه به مدار عملیات، حاصل تلاش سرمایه‌گذار بخش خصوصی و همکاری مجموعه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است.

او، تأمین تجهیزات حفاری را یکی از الزام‌های کلیدی توسعه میدان‌های نفت و گاز دانست و گفت: با توجه به تکلیف‌های وزارت نفت برای افزایش تولید نفت و گاز در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت کشور، تأمین دستگاه‌های حفاری لازم، از اولویت‌های بخش بالادستی صنعت نفت است که با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با توجه به برنامه راه‌اندازی دیگر دستگاه‌های موضوع قرارداد، ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال دو دستگاه دیگر نیز وارد مدار عملیات شوند.

حاتمی درباره وضع ناوگان حفاری خشکی کشور گفت: اکنون ۱۲۱ دستگاه حفاری سبک و سنگین در بخش خشکی کشور فعال است و با اضافه شدن ۱۸ دستگاه موضوع قرارداد‌های جدید، سهم بخش خصوصی در این ناوگان افزایش می‌یابد.

او با تأکید بر اینکه مشارکت بخش خصوصی به تأمین تجهیزات حفاری محدود نمی‌شود، یادآور شد: در حوزه فرآورش و همچنین جمع‌آوری گاز‌های همراه نفت نیز فعالیت‌هایی به بخش خصوصی واگذار شده است و با اجرای این طرح‌ها، در آینده نزدیک شاهد افزایش سهم و نقش این بخش در توسعه فعالیت‌های بالادستی صنعت نفت خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تصریح کرد: اجرای این قرارداد‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری و توان اجرایی بخش خصوصی، زمینه مشارکت گسترده‌تر این بخش در توسعه میدان‌های نفتی و تحقق هدف‌های تولیدی صنعت نفت را فراهم می‌کند.

نخستین دستگاه حفاری خشکی این مجموعه با ظرفیت ۲ هزار اسب بخار، با عنوان OPC.۱ و با سرمایه‌گذاری شرکت مهندسی و خدمت‌های حفاری اوکسین پترولیوم غرب آسیا در قالب قرارداد BOO تأمین و راه‌اندازی شده و این دستگاه در موقعیت عملیاتی چاه شماره ۶۲ میدان نفتی آب‌تیمور، مستقر و عملیات حفاری آن از نهم مهر ۱۴۰۵ آغاز شده است.