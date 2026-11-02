مدیرکل بیمه سلامت استان قم از افزایش تعداد گروه‌های بیماری تحت پوشش صندوق حمایت از بیماران خاص از ۵ گروه به ۱۳۰ گروه خبر داد و گفت :که برای سال ۱۴۰۵، سقف اعتبار برای هر فرد تا ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دکتر عباس فتحی، مدیرکل بیمه سلامت استان قم، در گفتگو به مناسبت هفته بیمه سلامت، با اشاره به گسترش خدمات صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، تأکید کرد که این صندوق اکنون گروه‌های گسترده‌ای از جمله مبتلایان به سرطان، دیابت، کودکان اوتیسم و افراد دارای معلولیت را پوشش می‌دهد.

وی افزود که در سال گذشته ۶۳ هزار و ۵۰۰ نفر از خدمات این صندوق بهره‌مند شده‌اند و حدود ۳۸ میلیارد تومان هزینه برای آنان پرداخت شده است.

فتحی همچنین با اشاره به پیش‌بینی سقف ۱۰۰ میلیون تومانی اعتبار برای هر فرد در سال ۱۴۰۵ و تاکید بر تداوم خدمات الکترونیکی حتی در شرایط بحرانی، از همکاری نهادهایی نظیر دانشگاه علوم پزشکی و سازمان بهزیستی در ارائه این خدمات قدردانی کرد.