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مدیرکل بیمه سلامت استان قم از افزایش تعداد گروههای بیماری تحت پوشش صندوق حمایت از بیماران خاص از ۵ گروه به ۱۳۰ گروه خبر داد و گفت :که برای سال ۱۴۰۵، سقف اعتبار برای هر فرد تا ۱۰۰ میلیون تومان پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دکتر عباس فتحی، مدیرکل بیمه سلامت استان قم، در گفتگو به مناسبت هفته بیمه سلامت، با اشاره به گسترش خدمات صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج، تأکید کرد که این صندوق اکنون گروههای گستردهای از جمله مبتلایان به سرطان، دیابت، کودکان اوتیسم و افراد دارای معلولیت را پوشش میدهد.
وی افزود که در سال گذشته ۶۳ هزار و ۵۰۰ نفر از خدمات این صندوق بهرهمند شدهاند و حدود ۳۸ میلیارد تومان هزینه برای آنان پرداخت شده است.