اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان کهک با بازدید از واحد‌های اشتغال‌زایی مرکز کرامت سپاه، بر ظرفیت‌های این مرکز به‌عنوان یک الگوی موفق ملی در مسیر درمان و بازگشت مددجویان به جامعه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قمر، در چهارمین جلسه شورای هماهنگی شهرستان کهک که با حضور دبیر شورای هماهنگی استان قم و فرماندار کهک برگزار شد، اعضا از واحد‌های تولیدی مرکز کرامت سپاه (از جمله گلخانه، لبنیات و پرورش قارچ) بازدید کردند.

سرهنگ مهدی علی بابایی، مدیر این مرکز، با تأکید بر شعار «از درمان تا اشتغال»، از حمایت‌های شورای هماهنگی استان در تأمین هزینه‌های نگهداری مددجویان قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم نیز با اشاره به نمونه بودن این مرکز در سطح کشور، خواستار بهره‌برداری بیشتر شهرستان کهک از ظرفیت‌های اشتغال‌زایی این مجموعه شد.

در این نشست همچنین بر ضرورت مقابله با کشت غیرمجاز و نقش دهیاران در گزارش‌های مردمی تأکید شد.