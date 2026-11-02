معاون اول رئیس‌ جمهور در همایش پیشتازان نوآوری شستا گفت: آمریکا در حال حاضر با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی خود، برای کشور ما شاخ‌ و شانه می‌کشد، اما همزمان از طریق واسطه‌ها برای ایران پیام می‌فرستد و برتری ما را می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در این همایش با توجه به توطئه‌های استکبار پس از اشغال لانه جاسوسی، اضافه کرد: ما هیچ اطمینانی به این سلطه‌گر در حال اضمحلال نداریم.

معاون اول رئیس‌ جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حمایت جدی از نوآوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تصریح کرد: نوآوری یکی از نیاز‌های ضروری کشور است و برای تحقق آن باید جسارت داشت، مسئولیت پذیرفت و ایده‌های جدید را بدون بررسی رد نکرد.

او گفت: دستگاه‌ها و نهاد‌ها باید خطرپذیر باشند، به ایده‌های نوآورانه احترام بگذارند و از آن‌ها حمایت کنند. در قانون‌های کشور نیز باید ریسک (احتمال خطر) بزرگ حمایت از ایده‌های نوآورانه پذیرفته شود.

معاون اول رئیس‌ جمهور تأکید کرد: برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان باید از جسارت نوآوری حمایت کرد، هزینه داد و انتظار نداشت که نتیجه‌های آن در کوتاه‌مدت به دست آید.

نوآوری باید موجب افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی شود

عارف با بیان اینکه پذیرش ریسک (احتمال خطر) سنجیده از الزام‌های نوآوری است، گفت: افزایش بهره‌وری باید معیار اصلی نوآوری باشد و هر ایده نوآورانه نیز باید مسیر عملیاتی مشخصی داشته باشد.

او اضافه کرد: دستاورد‌های نوآوری نباید به یک عرصه محدود بماند، بلکه لازم است تجربه و نتیجه‌های موفق به بخش‌های دیگر نیز تکثیر شود.

معاون اول رئیس‌ جمهور با توجه به اهمیت نوآوری در بخش انرژی، تأکید کرد: نوآوری در این عرصه باید موجب حفظ تولید و کاهش مصرف شود.

او ادامه داد: هیچ راهی جز حمایت از نوآوری و سرمایه‌گذاری جدی در این زمینه نداریم و باید با نگاه بلندمدت، نتیجه‌ این سرمایه‌گذاری‌ها را دنبال کنیم.

انتقاد عارف از کم‌توجهی به تحقیق و توسعه در صنعت خودرو

معاون اول رئیس‌ جمهور با انتقاد از جایگاه حاشیه‌ای تحقیق و توسعه در بخش صنعت، خودروسازی را نمونه‌ای از پیامد‌های این رویکرد دانست و گفت: صنعت خودروسازی ایران یک سال زودتر از کره جنوبی تولید خودرو را آغاز کرد، اما اکنون با مقایسه صنعت خودروسازی دو کشور، تفاوت‌ها آشکار است.

عارف اضافه کرد: ما در همه این سال‌ها مونتاژکار خوبی بوده‌ایم، اما در مونتاژ، تحقیق جایگاهی ندارد و به همین علت، تحقیق و توسعه در صنعت به بخش حاشیه‌ای تبدیل شده است.

او با تأکید بر ضرورت تغییر این رویکرد، حمایت از نوآوری و تولید دانش بومی را از الزام‌های پیشرفت صنعتی کشور برشمرد.

تولید علم بومی و علمی‌شدن زبان فارسی از هدف‌های راهبردی کشور است

عارف در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و مبارزه با استکبار جهانی، اظهار داشت: دانش‌آموزان، سرمایه ارزشمند معنوی کشور هستند و باید از سال‌های نخست تحصیل، به تربیت کودکان و نوجوانان متناسب با اولویت‌های علمی و فناورانه کشور توجه جدی‌تری شود.

او اضافه کرد: توسعه علم و فناوری‌های پیشرفته بر اساس رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب، اولویت نخست کشور است.

معاون اول رئیس‌ جمهور با توجه به تأکیدهای رهبر شهید انقلاب بر توسعه علم و فناوری، به‌ویژه پس از ابلاغ سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، گفت: انتظار ایشان فراتر از دستیابی به جایگاه نخست منطقه‌ای در علم و فناوری بود و بر علمی‌شدن زبان فارسی تأکید داشتند.

عارف توضیح داد: زبان فارسی زمانی به زبان علمی جهان تبدیل می‌شود که دستاورد‌های دانشمندان ایرانی چنان اهمیت داشته باشد تا پژوهشگران دیگر کشور‌ها برای مطالعه آن دستاورد‌ها ناچار به مراجعه به منبع‌های فارسی‌زبان شوند.

او، تحقق اقتصاد دانش‌بنیان را از دیگر راهبرد‌های مورد تأکید رهبر شهید انقلاب دانست و گفت: تأکید ایشان این بود که در کنار استفاده از علم و فناوری دیگران، باید تولید علم بومی داشته باشیم تا فقط مصرف‌کننده دانش تولیدشده در دیگر کشور‌ها نباشیم.

معاون اول رئیس‌ جمهور ادامه داد: تکیه اصلی برای تحقق این راهبرد، مزیت مهم کشور یعنی نیروی انسانی و دانشمندان جوان ایرانی است.

دستاورد‌های علمی کشور در جنگ‌های اخیر نقش تعیین‌کننده داشته است

عارف با توجه به ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در پژوهش اظهار داشت: سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی هیچ‌گاه به میزان انتظار تأمین نشده، اما همین سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده نیز موجب پیشرفت کشور در عرصه علم و فناوری شده است.

او اضافه کرد: این دستاورد‌های علمی و فناورانه، پایه پیروزی کشور در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم بود.

معاون اول رئیس‌ جمهور تأکید کرد: نوآوری، راهکار تحقق راهبرد‌های رهبر شهید انقلاب است؛ باید این مسیر را جدی‌تر دنبال کنیم و برای دستیابی به نتیجه‌های آن، نگاه بلندمدت داشته باشیم.

نتیجه‌‌های رویکرد نوآورانه شستا باید در ماه‌های آینده ارزیابی شود

عارف با قدردانی از مجموعه شستا برای برگزاری نخستین دوره نشان پیشتازان نوآوری گفت: نوآوری در شستا نشان‌دهنده مسئولیت همه ما در برابر معیشت مردم است.

او اضافه کرد: نتیجه‌های نگرش جدید و نوآورانه شستا باید در چند ماه آینده مشاهده شود و لازم است که ارزیابی‌های لازم در این زمینه انجام گیرد.

احتمال تشکیل ستاد نوآوری برای تدوین برنامه دو ساله دولت

معاون اول رئیس‌ جمهور در پایان سخنان خود با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه نوآوری، اظهار داشت: شاید لازم باشد تا ستادی برای نوآوری تشکیل شود.

عارف اضافه کرد: باید با همفکری نخبگان در این زمینه اقدام کنیم تا برنامه نوآوری دولت برای دو سال آینده مشخص شود و گام‌های نخستین برای دستیابی به هدف‌های بلندمدت برداشته شود.

گفتنی است در نخستین همایش پیشتازان نوآوری شستا، نشان این همایش با حضور معاون اول رئیس‌ جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخنگوی دولت و مدیرعامل شستا رونمایی و از برگزیدگان عرصه نوآوری در این مجموعه قدردانی شد.