تیم‌های فوتبال پالایش نفت بندرعباس و جزیره قشم، برابر حریفان شان در لیگ آزادگیان شکست خوردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس از رقابت‌های هفته هشتم لیگ فوتبال دسته اول کشور، امشب در بندرعباس به مصاف تیم فولاد ب رفت.

این بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع تیم فولاد ب به پایان رسید تا شکست دیگری برای تیم پالایش نفت بندرعباس ثبت شود.

تیم پالایش نفت بندرعباس با هفت امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول رده بندی قرار دارد.

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دیگر نماینده هرمزگان تیم فوتبال جزیره قشم نیز در این هفته برابر میزبانش تیم شاهین بندرعامری با یک گل شکست خورد، اما جایگاه سوم جدول را حفظ کرد.

تیم جزیره قشم اکنون ۱۵ امتیاز دارد.