همایش «جان‌فدای ایران» با حضور بیش از ۴۰۰ دانش‌آموز مدارس ابتدایی شهرستان ملکشاهی در استان ایلام و با هدف ترویج فرهنگ ایثار، وطن‌دوستی و مسئولیت‌پذیری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این همایش با شرکت بیش از ۴۰۰ دانش‌آموز مقطع ابتدایی ملکشاهی در ایلام برگزار شد و دانش‌آموزان در آن، برنامه‌های فرهنگی و سرود‌های حماسی اجرا کردند.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی، عشق به وطن، ایثار و فداکاری در راه میهن را موضوع برنامه‌های خود قرار دادند و با در دست داشتن پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران، دلبستگی خود به ایران و هویت ملی را به نمایش گذاشتند.

برگزارکنندگان، هدف از این همایش را ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری، تقویت روحیه وطن‌دوستی و آشنایی نسل کودک و نوجوان با مفاهیم جان‌فدایی و مسئولیت‌پذیری در قبال میهن اعلام کردند.

این گردهمایی فرصتی برای بازتاب نگاه و احساسات نسل دهه نودی نسبت به وطن، قهرمانان و ارزش‌های ملی فراهم کرد؛ نسلی که در کنار تحصیل، با مفاهیمی، چون عشق به میهن و تلاش برای ساختن آینده‌ای روشن آشنا می‌شود.