دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و نفتچی در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا با تساوی به پایان رسید.

تساوی تراکتور مقابل نفتچی ازبکستان

تساوی تراکتور مقابل نفتچی ازبکستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی تیم فوتبال تراکتور ایران در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا امشب از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران و با قضاوت چوی‌هیون‌جائه از کره جنوبی در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط عمان رو در روی تیم نفتچی ازبکستان قرار گرفت که این بازی با نتیجه ۲ بر ۲ تمام شد.

گلهای نفتچی را استیپ پرسیا در دقیقه ۵۵ و جووویچ در دقیقه ۴+۹۰ وارد دروازه تراکتور کردند و برای تراکتور تومیسلاو اشترکالی در دقیقه ۸۲ و مسعود زائر کاظمینی در دقیقه ۹+۹۰ گل‌زنی کردند.

