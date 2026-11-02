

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از درخواست رسمی باشگاه استقلال از AFC و با پیگیری‌های حامد افضلی مدیر بین‌الملل باشگاه استقلال، کنفدراسیون فوتبال آسیا و مسئولان برگزاری بازی فردا استقلال ایران و الشمال قطر، موافقت خود را برای برگزاری این دیدار با یک دقیقه سکوت به احترام درگذشت مرحوم حمید علیدوستی اعلام کردند و به این ترتیب مصاف سه شنبه ۱۲ آبان نمایندگان ایران و قطر در لیگ نخبگان آسیا پس از یک دقیقه سکوت آغاز می‌شود.



تیم‌های استقلال ایران و الشمال قطر فردا (سه‌شنبه) در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا به مصاف یکدیگر می روند.