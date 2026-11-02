به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، پیرو هشدار سطح زرد هواشناسی فردا شرایط برای وقوع رگبار و رعد و برق در استان فراهم است و در پاره‌ای از نقاط هوا مه آلود است.

در این مدت از میزان بارش‌ها کاسته می‌شود و بیشتر نواحی غربی استان را در بر می‌گیرد.

برای سه روز آینده دمای بیشینه با شیب ملایم روندی افزایشی پیدا می‌کند.

در ۲۴ ساعت گذشته دهگلان با حداقل دمای منفی یک درجه سانتی گراد وباغلوجه با حداکثر دمای ۲۰ در جه به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان بود.

دمای هوای سنندج فردا بین ۵ تا ۲۱ درجه سانتی گراد در نوسان خواهد بود.