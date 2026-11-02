به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، بازرس کل گیلان ، در حاشیه برگزاری اجرای ساماندهی طرح چرای دام کتول در روستای گالشخیل رضوانشهر، گفت: رویکرد استان بر این است که عرصه‌های مجاور روستا‌ها در اختیار روستاییان به عنوان چراگاه قرار گیرد، تا ضمن تأمین منبع ارتزاق و معیشت آنان، از مهاجرت روستاییان نیز جلوگیری شود.

احمد آقایی، با اشاره به اینکه اقتصاد گیلان بر پایه کشاورزی و دامداری استوار است، افزود: روستای گالشخیل حدود ۱۵۰ خانوار جمعیت دارد که شغل اصلی آنها کشاورزی و دامداری است و این عرصه ۲۱ هکتاری با مدیریت منابع طبیعی استان به عنوان چراگاه دام‌ها تثبیت شده است.

بهره‌برداری از طرح جنگلداری جلگه‌ای هفت‌دغنان در روستای گالشخیل به مساحت ۲۱ هکتار و برنامه اجرایی مدیریت چرای دام کتول روستا‌های همجوار به مدت ۵ سال به همت اداره کل منابع طبیعی گیلان اجرا می‌شود.