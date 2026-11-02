المپیک جوانان، راه یابی تیم والیبال ساحلی ایران به یک‌چهارم نهایی

المپیک جوانان، راه یابی تیم والیبال ساحلی ایران به یک‌چهارم نهایی



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی بازی‌های المپیک رده سنی جوانان که از نهم آبان‌ماه آغاز شده است، دوشنبه ۱۱ آبان در مرحله یک هشتم نهایی پیگیری شد.

تیم والیبال ساحلی جوانان ایران (امین وکیلی و امیررضا جمشیدی) در مرحله گروهی موفق به شکست کنگو و جزیره آیمن شد و در آخرین بازی این مرحله نتیجه را به اتریش واگذار کرد تا با کسب رتبه دوم جدول به مرحله حذفی و ۱۶ تیم برتر صعود کند.

ملی پوشان کشورمان در مرحله نخست حذفی از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه به مصاف قزاقستان رفت و با شکست دو بر یک این تیم با امتیاز‌های (۱۹ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۲ و ۱۵ بر ۱۳)، علاوه بر کسب سومین برد خود در این رقابت‌ها راهی مرحله یک چهارم نهایی شد و در جمع هشت تیم برتر قرار گرفت.

تیم والیبال ساحلی ایران فردا (سه شنبه ۱۲ آبان) در مرحله یک چهارم نهایی از ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف آلمان تیم قدرتمند این مسابقات می‌رود.

صابر هوشمند به عنوان سرمربی تیم والیبال ساحلی جوانان را در این بازی‌ها همراهی می‌کند.