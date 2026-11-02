معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهر‌های جدید با تأکید بر ضرورت بازنگری در الگوی استقرار جمعیت و فعالیت در کشور گفت: کاهش بار جمعیتی و اقتصادی تهران و البرز، زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که زیرساخت‌ها، فرصت‌های شغلی و خدمات مورد نیاز در سایر مناطق کشور نیز تقویت شود.

ضرورت بازتوزیع فرصت‌های اقتصادی و جمعیتی در تهران و البرز

ضرورت بازتوزیع فرصت‌های اقتصادی و جمعیتی در تهران و البرز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امین مسعودی، معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید، تمرکز گسترده جمعیت، فعالیت‌های اقتصادی و امکانات اداری و خدماتی در تهران و البرز را از چالش‌های مهم توسعه سرزمینی کشور دانست.

وی در یادداشتی با اشاره به پیامدهای این وضعیت اظهار کرد: تراکم فعالیت‌ها در این دو استان، فشار بر منابع طبیعی، زیرساخت‌ها و بازار مسکن را افزایش داده و زمینه‌ساز تشدید نابرابری میان مناطق مختلف کشور شده است.

مسعودی افزود: مشکلات کنونی تهران را نمی‌توان صرفاً در چارچوب مسائل شهری بررسی کرد، بلکه بخش مهمی از آن ناشی از توزیع نامتناسب امکانات، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های اشتغال در سطح ملی است.

وی تصویب برنامه اقدام دولت برای ساماندهی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز را گامی مهم برای اصلاح ساختار فضایی کشور ارزیابی کرد.

معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید گفت: مدیریت گسترش جمعیت و فعالیت در این پهنه باید با حفاظت از منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و مدیریت مصرف آب و انرژی همراه باشد.

مسعودی تأکید کرد: محدود کردن توسعه در تهران و البرز به‌تنهایی راهگشا نیست و باید هم‌زمان زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه، ایجاد اشتغال و ارتقای خدمات در سایر مناطق فراهم شود.

وی عدالت فضایی را برخورداری منصفانه شهروندان از فرصت‌های مسکن، اشتغال، خدمات عمومی و زیرساخت‌ها متناسب با ظرفیت هر منطقه دانست.

این مقام مسئول، تقویت شهرهای کوچک و میانی را از راهبردهای مؤثر برای ایجاد تعادل در شبکه سکونتگاهی کشور برشمرد و بر ضرورت ارتقای امکانات و زیرساخت‌های این شهرها تأکید کرد.

به گفته مسعودی، توسعه حمل‌ونقل منطقه‌ای، گسترش خدمات عمومی و ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند توان شهرهای مستعد را برای پذیرش جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی افزایش دهد.

وی همچنین توسعه شهرهای جدید و شهرک‌ها را در صورت برخورداری از پشتوانه اقتصادی، زیرساختی و خدماتی، یکی از ابزارهای ساماندهی جمعیت و فعالیت عنوان کرد.

مسعودی افزود: گسترش کالبدی سکونتگاه‌ها بدون ایجاد فرصت‌های شغلی و شکل‌گیری اقتصاد محلی، نمی‌تواند به توسعه پایدار و خوداتکایی شهرها منجر شود.

وی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را از الزامات اجرای موفق برنامه تمرکززدایی دانست و بر ضرورت هم‌افزایی در حوزه صنعت، حمل‌ونقل، مسکن، انرژی و محیط زیست تأکید کرد.

معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید همچنین ارزیابی ظرفیت‌های محیطی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مقصد را پیش از انتقال فعالیت‌ها و جمعیت ضروری دانست.

مسعودی خاطرنشان کرد: تمرکززدایی نباید به محدود شدن دسترسی مردم به مسکن و فرصت‌های سکونت منجر شود، بلکه باید امکان انتخاب و استقرار در مناطق برخوردار از امکانات مناسب را افزایش دهد.

وی در پایان، تدوین شاخص‌های سنجش عملکرد، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و پایش مستمر نتایج را از ضرورت‌های اجرای اثربخش این برنامه دانست و تأکید کرد: موفقیت این سیاست با بهبود کیفیت زندگی مردم و کاهش شکاف برخورداری میان مناطق کشور محقق خواهد شد.