به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،شرکت کنندگان در مراسم نکوداشت شیخ حسین معتوق مجاهد کشور کویت خواستار ابطال حکم اعدام این عالم خدوم و آزادی علمای زندانی شدند.

حسین عبدالله المعتوق روحانی شیعه کویتی، دبیرکل ائتلاف اسلامی ملی کویت، عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) و از اساتید دروس خارج حوزه‌های علمیه است.

المعتوق در شانزده‌سالگی برای فراگیری علوم دینی به قم آمد و پس از تکمیل تحصیلات حوزوی، حوزه علمیه امام حسن مجتبی (ع) را در منطقه مشرف کویت تأسیس کرد. این حوزه بعد‌ها به منطقه الرمثیه منتقل شد و در دو بخش آموزش تخصصی و تمام‌وقت و آموزش پاره‌وقت و تبلیغی فعالیت کرد.