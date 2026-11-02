به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، به مناسبت گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز، جمعی از دانش‌آموزان عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی با حضرت آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه رشت، دیداری صمیمی داشت.

آیت‌الله فلاحتی در این دیدار، با ابراز خرسندی عمیق از حضور در جمع آینده‌سازان انقلاب، با لبخند خاطرات دوران جوانی خود را ورق زد و گفت: من خودم روزی از اعضای انجمن‌های اسلامی بودم و خاطرات بسیار خوبی از آن دوران دارم؛ به همین دلیل، پیوند قلبی و علاقه‌ام به اتحادیه همیشگی است و هر بار که شما را می‌بینم، آن روز‌ها برایم زنده می‌شود. من به این تشکل ریشه‌دار و انقلابی بسیار دلگرم هستم.

وی با تأکید جدی بر ضرورت میدان‌داری نسل جوان گفت: من همیشه به مسئولان استان و مدیران دستگاه‌ها تأکید کرده‌ام و باز هم می‌گویم؛ باید به دانش‌آموزان و نوجوانان بااراده میدان بدهید.

نماینده ولی فقیه در گیلان با دعوت از دانش‌آموزان برای تقویت فعالیت‌ها در مدارس، خاطرنشان کرد: استکبارستیزی تنها یک شعور نیست، بلکه یک شعور برآمده از بصیرت، علم‌آموزی و اخلاق‌مداری است. مدرسه بهترین سنگر برای تمرین مسئولیت‌پذیری و مقاومت در برابر توطئه‌های فرهنگی دشمن است و شما افسران این میدان هستید.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام صفوی مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان گیلان، نمایندگان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی و بصیرتی خود در مدارس، دغدغه‌ها و ایده‌هایشان را با نماینده ولی فقیه در میان گذاشتند و بر عهد استوار خود با آرمان‌های انقلاب و شهداء تأکید کردند.