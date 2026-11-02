بنیامین فرجی با پیروزی ۳ بر صفر مقابل نماینده اکوادور، سومین برد پیاپی خود را در رقابت‌های تنیس روی میز المپیک جوانان داکار کسب کرد و به‌عنوان صدرنشین گروه چهارم به مرحله بعد راه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنیامین فرجی در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی انفرادی پسران، به مصاف بوریس ویلاویسنچیو از اکوادور رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.

نماینده کشورمان در سه گیم متوالی با امتیاز‌های ۱۱ بر ۲، ۱۱ بر ۴ و ۱۱ بر ۸ حریف خود را شکست داد. فرجی پیش از این نیز مقابل السید عبدالملک از مصر و پریچایان تیتافات از تایلند با نتیجه مشابه ۳ بر صفر پیروز شده بود تا با سه برد و بدون واگذاری گیم، مرحله گروهی را با صدرنشینی پشت سر بگذارد.

هدایت فرجی در این رقابت‌ها بر عهده میعاد مکیف، سرمربی تیم ملی جوانان ایران است.

مرحله حذفی رقابت‌های انفرادی تنیس روی میز المپیک جوانان داکار از صبح سه شنبه ۱۲ آبان از سر گرفته خواهد شد.