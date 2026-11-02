به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ علیرضا شیخ در بیست و پنجمین دوره معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، با بیان اینکه جنگ‌های تحمیلی علیه ایران زنجیره‌ای از رویداد‌های تاریخی هستند که شناخت آنها برای نسل‌های آینده ضرورت دارد، اظهار کرد: اگر تاریخ کشورمان را به‌درستی نشناسیم، دشمنان آن‌گونه که می‌خواهند آن را روایت خواهند کرد. پیشکسوتان دفاع مقدس در این دوره‌ها، مشاهدات و تجربیات خود را بازگو می‌کنند تا نسل جدید بداند برای حفظ این آب و خاک چه رشادت‌ها و ایثارگری‌هایی صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه جنگ امروز محدود به عرصه نظامی نیست، افزود: اقتصاد، فرهنگ و جغرافیا و... همگی درگیر جنگ می‌شوند و آحاد جامعه از پیامد‌های آن تأثیر می‌پذیرند؛ با این حال، نیرو‌های نظامی در خط مقدم دفاع از کشور قرار دارند؛ لذا برای قضاوت صحیح درباره جنگ، باید ابعاد سیاسی، فنی، تاکتیکی و پشت‌صحنه آن را شناخت؛ چراکه روایت دشمن و بیگانگان از وقایع جنگ، تفاوت‌های بسیاری با واقعیت‌های تاریخی دارد. هر کس روایت خود را مطرح می‌کند.

قدرت درون‌زای ایران، محاسبات آمریکا را به چالش کشید

امیر سرتیپ شیخ در ادامه با اشاره به گسترش و پراکندگی حضور نظامی آمریکا در جهان و برخورداری این کشور از صد‌ها پایگاه نظامی و ده‌ها هزار نیروی مستقر در کشور‌های مختلف، گفت: پرسش اساسی این است که این به اصطلاح قدرت رسوب شده در قامت ماشین جنگی تصویر شده، چگونه در مقابله با کشوری در حصار تحریم‌های اعمالی ابرقدرت‌ها و البته مستقل متوقف شده و وادار به مذاکره می‌شود؟ پاسخ این پرسش در قدرت درون‌زای کشور نهفته است؛ قدرتی که از توانمندی، دانش و ظرفیت جوانان همین سرزمین سرچشمه می‌گیرد.

معاون اجرایی ارتش با اشاره به پیامد‌های جنگ ۴۰ روزه افزود: بزرگ‌ترین شکست نظامی آمریکا صرفاً در میزان تلفات یا خسارات مادی خلاصه نمی‌شود، بلکه در فرو ریختن تصویر قدرتی است که این کشور طی سال‌ها با هزینه‌های تبلیغاتی و نظامی گسترده از خود ساخته بود.

وی ادامه داد: هدف آمریکا از ورود به این جنگ، بازتولید هیبت ابرقدرتی خود و نمایش توانایی تحمیل اراده با اتکا به قدرت نظامی بود؛ اما تحولات میدان نبرد، این تصویر را با چالش جدی مواجه کرد و نشان داد که برتری نظامی آمریکا لزوماً به معنای دستیابی به اهداف سیاسی و راهبردی نیست.

امیر سرتیپ شیخ اظهار داشت: دستاورد این جنگ برای ما، به چالش کشیده شدن تصور شکست‌ناپذیری آمریکا و تضعیف اعتبار بازدارندگی این کشور در عرصه بین‌المللی بود. از دست دادن اعتبار در نگاه سایر کشورها، می‌تواند پیامدی فراتر از شکست در یک نبرد نظامی داشته باشد.

معاون اجرایی ارتش با اشاره به تأثیر این تحولات بر محاسبات قدرت‌های جهانی گفت: رقبای آمریکا، در ارزیابی توان نظامی این کشور با محاسبات جدیدی مواجه شده‌اند. برتری نظامی آمریکا دیگر یک امتیاز قطعی و بدون هزینه نیست و موفقیت تاکتیکی، چنانچه به نتیجه سیاسی منجر نشود، در نهایت می‌تواند به شکست راهبردی تبدیل شود.

معیار پیروزی، تحمیل اراده و دستیابی به اهداف راهبردی است

وی با اشاره به هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا توسط ایران اظهار داشت: جنگ ابزاری برای تحمیل اراده سیاسی به طرف مقابل است. هرچند کشور ما نیز در جریان جنگ متحمل خساراتی شد، اما آمریکا با این جنگ نتوانست اراده سیاسی تهران را تسلیم کند، پیروزی در جنگ صرفاً با تعداد اهداف مورد اصابت، سنجیده نمی‌شود، بلکه معیار اصلی، میزان دستیابی طرفین به اهداف از پیش تعیین‌شده است. باید بررسی کرد که آمریکا به کدام‌یک از اهداف خود دست یافت و آیا توانست اراده سیاسی خود را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کند؟

مقاومت؛ اصل بنیادین در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران

معاون اجرایی ارتش با اشاره به فرمایش رهبر شهید مبنی بر اینکه صیانت از کشور با مقاومت به دست می‌آید، نه با تسلیم، تصریح کرد: این اصل از دفاع مقدس اول تا دفاع مقدس سوم، به یکی از مبانی اساسی رویکرد دفاعی کشور تبدیل شده و مقاومت، اصلی بنیادین در نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل هزینه‌های جنگ به سرمایه و دستاورد‌های راهبردی گفت: تبدیل هزینه به دستاورد هنر بازیگران عرصه دفاع است و اگر هزینه تبدیل به سرمایه نشود خسران است و جمهوری اسلامی با بازیگری درست از هزینه‌های انجام شده دستاورد‌های راهبردی حاصل نمود که امروز مورد اعتراف دوست و دشمن می‌باشد.

سه رکن پیروزی راهبردی ایران در نبرد نامتقارن

امیر سرتیپ شیخ، ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف سیاسی، تحمیل هزینه‌های نامتقارن و بهره‌گیری از ظرفیت ژئواکونومیک تنگه هرمز را سه رکن مهم در ارزیابی راهبردی نبرد نامتقارن در دفاع مقدس سوم عنوان کرد و افزود: تبدیل تنگه هرمز از یک آبراه صرف به اهرمی مؤثر در معادلات و چانه‌زنی‌های راهبردی، از جمله موضوعات مهم این عرصه است.

وی با اشاره به هزینه‌های نظامی آمریکا در جنگ با ایران و خسارات واردشده به زیرساخت‌های نظامی این کشور اظهار داشت: با وجود اعلام مکرر پیروزی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، تحولات میدان بار‌ها واشنگتن را به عقب‌نشینی از اهداف سیاسی اعلامی وادار کرد. در این جنگ ۱۷ پایگاه آمریکا آسیب دید، ۶۵ درصد موشک‌های رهگیر پاتریوت آمریکا مصرف شد و بالغ بر ۴۷ میلیارد دلار هزینه مستقیم پنتاگون در جنگ با ایران بود.

معاون اجرایی ارتش در پایان با اشاره به پیامد‌های فرامنطقه‌ای جنگ و بروز اختلافات در ساختار ناتو خاطرنشان کرد: تحولات اخیر، اعتماد به آمریکا و تصویر بازدارندگی این کشور را در سطح بین‌المللی با چالش مواجه کرده و شکاف‌های درون ناتو را نیز آشکارتر ساخته است؛ با جمع بندی و دسته بندی واقعیت‌های حاکم بر میدان نبرد در ابعاد تاکتیکی و عملیاتی و راهبردی به حقیقتی بزرگ می‌رسیم و آن اینکه قدرت نظامی به تنهایی قادر به مقابله با اراده ملی مردم یک سرزمین صاحب تمدن چند هزار ساله نیست.