وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر ضرورت حفاظت از آثار تاریخی و توسعه ظرفیت‌های گردشگری شهرستان‌های میانه و ترکمانچای تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی صالحی‌امیری عصر دوشنبه در بازدید از مسجد ایلخانی ترک میانه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی این منطقه، بر ضرورت حفاظت از آثار ارزشمند، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی برای رونق اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم تاکید کرد.

وی در بازدید از مسجد تاریخی سنگی ترک، این بنا را مجموعه‌ای ارزشمند از هنر، معماری و تاریخ ایران دانست و گفت: مجموعه اقداماتی که در این سازه انجام شده، بسیار جذاب و چشمگیر است و این مسجد مجموعه‌ای از ویژگی‌های ارزشمند معماری و تاریخی را در خود جای داده است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با قدردانی از بانیان، معتمدان محلی، اعضای شورای شهر، روحانیت و تمامی افرادی که برای حفاظت از مسجد تلاش می‌کنند، افزود: مسجد در باور ما جایگاهی مقدس دارد و همین پیوند اعتقادی، اهمیت ویژه‌ای به حفاظت از این بنا می‌بخشد. مساجد در طول بیش از هزار و ۴۰۰ سال در حفظ هویت فرهنگی جامعه نقش داشته‌اند و معرفی شایسته مسجد سنگی ترک می‌تواند زمینه شناخت بیشتر این میراث در ایران و جهان اسلام و جذب گردشگران را فراهم کند.

وی همچنین از برگزاری جلسه‌ای با هماهنگی مدیران استانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی و فرماندار برای بررسی مسائل و مشکلات سه حوزه تخصصی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میانه و ترکمن‌چای خبر داد و تصریح کرد: پس از قرار گرفتن مسجد در مسیر معرفی جهانی، باید زمینه برگزاری آیین شکرانه و معرفی این اثر به مردم ایران و جهان نیز فراهم شود. وزارت میراث‌فرهنگی در مسیر حفاظت و معرفی این میراث ارزشمند در کنار مردم منطقه خواهد بود.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های باستان‌شناختی منطقه خونج، بر ضرورت انجام کاوش‌ها و مطالعات علمی جدی در این محوطه تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری برای تداوم کاوش‌ها، شناسایی لایه‌های تمدنی و روشن شدن ابعاد شهر تاریخی در بازدید از این شهر سوخته تاریخی هدف‌گذاری شد تا در ادامه، زمینه حفاظت اصولی از محوطه و تبدیل آن به پایگاه میراثی و موزه شهرستان فراهم شود.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت پیوند میان میراث‌فرهنگی و زندگی روزمره مردم خاطرنشان کرد: میراث‌فرهنگی باید در زندگی مردم جریان داشته باشد و حفاظت از آثار تاریخی باید با شناخت علمی، معرفی ظرفیت‌ها و فراهم کردن امکان بهره‌مندی جامعه از این سرمایه‌ها همراه شود. او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی میانه و ترکمانچای، این منطقه را واجد قابلیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری دانست.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اهمیت پل تاریخی شهرچای و پیشینه معماری آن در دوره‌های مختلف تاریخی، بر ضرورت صیانت و حفاظت از این سازه تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان‌های میانه و ترکمانچای را از محور‌های مورد توجه وزارتخانه است. ظرفیت‌های این دو شهرستان در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند زمینه‌ساز دستاورد‌های قابل‌توجهی باشد، مشروط بر اینکه این ظرفیت‌ها به‌درستی شناسایی و برای توسعه آنها برنامه‌ریزی شود.

صالحی‌امیری با اشاره به جاذبه‌های طبیعی منطقه، از جمله کوه‌های رنگی و ظرفیت‌های کشاورزی و رویدادی، بیان کرد: این دو شهرستان قابلیت تبدیل شدن به قطب برگزاری رویداد‌های فرهنگی و گردشگری را دارند. در این مسیر، همکاری استانداری، نمایندگان مجلس، مدیران وزارتخانه و استان و بخش خصوصی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها ضروری است.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی یک هتل استاندارد در جریان این سفر افزود: توسعه اقامتگاه‌های مناسب، گسترش صنایع‌دستی و معرفی محصولات و ظرفیت‌های بومی به بازار‌های داخلی و بین‌المللی باید در کنار حفاظت از آثار تاریخی دنبال شود.

هدف آن است که گردشگری به رونق اقتصادی کمک کند و مردم شهرستان‌ها سهم ملموسی از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی محل زندگی خود داشته باشند.