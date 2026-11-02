بازدید مقامات شرکت عمران شهر‌های جدید از سایت‌های ساختمانی فاز ۶ و ۷ پرند، با هدف بررسی پیشرفت عملیاتی واحد‌های مسکن و تأسیسات آموزشی صورت گرفت.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرکل دفتر فنی و اجرایی شرکت عمران شهرهای جدید در بازدید میدانی از فازهای مختلف شهر پرند، روند پیشرفت طرح‌های نهضت ملی مسکن و واحدهای مسکونی زرین‌ستون و نپ‌ساخته را مورد ارزیابی قرار داد.

وی ضمن بررسی آخرین وضعیت عملیات اجرایی در جنوب فاز ۳ و طرح‌های کلبه‌سازان سفیر، بر اهمیت تسریع در تکمیل زیرساخت‌های آموزشی تأکید کرد.

در این بازدید، وضعیت پیشرفت ساخت مدرسه فاز ۶ نیز جهت بهره‌برداری به‌موقع از سوی شهروندان بررسی و موانع احتمالی رفع شد.

این بازدید با هدف نظارت دقیق بر کیفیت ساخت‌وساز و تضمین زمان‌بندی تکمیل طرح‌های عمرانی در شهر جدید انجام پذیرفت.