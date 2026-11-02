دیدار تیم‌های تراکتور و نفتچی در هفته چهارم مرحله گروهی فوتبال لیگ نخبگان آسیا با تساوی به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور ایران در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا دوشنبه ۱۱ آبان با قضاوت چوی هیون جائه از کره جنوبی در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط عمان مقابل تیم نفتچی ازبکستان قرار گرفت که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. تومیسلاو اشترکال و مسعود زائرکاظمینی برای تراکتور و پرسیا و جووویچ برای نفتچی در این بازی گلزنی کردند.

فرشاد فرجی در دقیقه ۶۱ از تراکتور از زمین مسابقه اخراج شد.

نکته جالب توجه در نیمه نخست این دیدار، تعویض شهریار مغانلو مهاجم نوک تراکتور در دقیقه ۳۷ بود که باعث تعجب این بازیکن هم شد. مغانلو جای خود را به تومیسلاو اشترکالی داد.

در آغاز نیمه دوم باز هم این تیم نفتچی بود که ایجاد موقعیت کرد و بازیکنان این تیم خیلی زود و در دقیقه ۵۵ توانستند به گل برسند. استیپ پریسا بازیکن کروات نفتچی روی اشتباه شجاع خلیل‌زاده مقابل دروازه تراکتور صاحب توپ شد تا برای باز کردن دروازه جعفری، کار چندان سختی نداشته باشد.

۶ دقیقه پس از گل نفتچی، کار برای تراکتور سخت‌تر هم شد. فرشاد فرجی در دقیقه ۶۱ در پشت محوطه جریمه خودشان با خطای خشن روی بازیکن نفتچی با کارت قرمز مستقیم داور کره‌ای روبه‌رو شد تا نماینده ایران حدود ۳۰ دقیقه از بازی را با یک بازیکن کمتر برای جبران گل خورده بازی کند.

در ادامه همکاری حسین‌زاده و اشترکالی باعث شد که تراکتور به گل تساوی برسد. حسین‌زاده در میانه زمین صاحب توپ شد و پس از پیشروی و عبور از یکی دو بازیکن نفتچی، اشترکالی را با یک پاس در عمق صاحب توپ کرد تا این بازیکن با یک ضربه دقیق، دروازه نفتچی را در دقیقه ۸۲ باز کند و کار را به تساوی بکشاند.

این پایان کار برای دو تیم نبود. در حالی که تراکتوری‌ها یک فرصت خوب گلزنی را در دقایق پایانی از دست دادند، همان توپ برگشتی به بازیکنان نفتچی رسید تا یُوُویچ از پشت محوطه جریمه در دقیقه ۴+۹۰ با شوتی محکم، دروازه پارسا جعفری را باز کند.

تراکتوری‌ها در این بازی قصد باختن نداشتند و نقش اول این لحظات را امیرحسین حسین‌زاده ایفا کرد. حسین‌زاده باز هم در قامت گلساز ظاهر شد و مسعود کاظمینی را در دقیقه ۹+۹۰ در موقعیتی تک به تک با دروازه‌بان نفتچی قرار داد تا این بازیکن گل تساوی تراکتور را به ثمر برساند و مانع از ثبت سومین شکست این تیم شود.

ترکیب تراکتور:

پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، اودیل خامروبکوف، هیبور هالیلوویچ (۸۴- مسعود زائرکاظمینی)، دانیال اسماعیلی‌فر (۸۴- سید مهدی حسینی)، صادق محرمی (۶۱- هادی حبیبی نژاد)، محمد نادری، فرشاد فرجی (کارت قرمز)، محمد دانشگر (۴۵- مهدی هاشم نژاد)، شهریار مغانلو (۳۷ - تومیسلاو اشتراکال) و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب نفتچی:

بوتیرالی ارگاشف، میشل آگوستو، بویان چیگر (۸۵- خورشید گیوسوف)، ابراهیم‌خلیل یولداشف، اسیل‌بک جمعایف (۴۵- آبروربک ایسمویلوف)، نورمحمد عبدالغنیف (۵۴- پرسیا)، علیشر ادیلوف، یان ساسه، فرخ سیفیف، راتینیو (۷۶- جووویچ) و مارکوس فورس (۴۵- جمشید اسکندروف)

تراکتور در چهار مسابقه آسیایی خود به دو شکست و دو تساوی دست یافته و در جایگاه سیزدهم جدول قرار گرفته است.