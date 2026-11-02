ملت مبعوث شده دیار میرزا با حضور حماسی خود در میدان شهدای ذهاب رشت، میعادگاه عشق به وطن گرد هم آمدند تا به جهانیان بگویند تا پای جان، جان فدای وطن هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مردم خستگی ناپذیر و پای کار گیلان در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و در حمایت از نیرو‌های مسلح به میدان آمدند تا به جهانیان بگویند، هستند بر آن عهدی که بستند.

ملت مبعوث شده دیار میرزا با حضور حماسی خود در میدان شهدای ذهاب رشت، میعادگاه عشق به وطن گرد هم آمدند تا به جهانیان بگویند تا پای جان، جان فدای وطن هستند.