شورای عالی شهرسازی و معماری با تصویب ضوابط جدید، چارچوب‌های فنی ساخت‌وساز در پهنه‌های در معرض فرونشست را تعیین و با توسعه ساخت هتل در مازندران موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در پانزدهمین جلسه این شورا، از تدوین ضوابط تخصصی ساخت‌وساز در عرصه‌های در معرض فرونشست زمین خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با این پدیده، تأکید کرد که با اجرای این ضوابط، ساخت‌وساز در مناطق آسیب‌پذیر با رعایت الزامات فنی و ایمنی، جهت تضمین تاب‌آوری ساختمان‌ها مدیریت خواهد شد.

کاظمیان با مشخص کردن محدوده‌های ممنوعه و مجاز بر اساس نقشه‌های سازمان نقشه‌برداری، از لزوم تفکیک دقیق پهنه‌ها برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی خبر داد.

همچنین در این نشست، با هدف توسعه گردشگری، پیشنهاد ساخت هتل در شهرستان نوشهر استان مازندران با رعایت ضوابط بلندمرتبه‌سازی به تصویب رسید.

در همین راستا، مقرر شد طرح یکپارچه بلندمرتبه‌سازی در استان مازندران به‌منظور هدایت تقاضای ساخت‌وساز به محدوده‌های مشخص، با دقت بیشتری تدوین شود.

علاوه بر این، شورای عالی با تأیید اراضی پیشنهادی برای مسکن حمایتی در اردبیل، بر لزوم ورود سریع زمین‌های الحاق‌شده به چرخه ساخت‌وساز تأکید کرد تا از خالی ماندن اراضی جلوگیری شود.