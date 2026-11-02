حماسه آفرینی مردم خوزستان در دفاع از ایران اسلامی به دویست و چهل و ششمین شب رسید.

برگزاری دویست و چهل و ششمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از میهن اسلامی در خوزستان

برگزاری دویست و چهل و ششمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از میهن اسلامی در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان در دویست و چهل و ششمین شب از برگزاری اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی در لبیک به فرمایش رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در میادین و خیابان‌های مناطق شهری و روستایی استان حاضر شدند.

مردم بصیر خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب اسلامی و امامین انقلاب، آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.