مدیر عامل شرکت بهپرور دامشهر از تداوم پیگیری‌ها برای رفع کاستی‌های دامشهر خبر داد و گفت: برخی از این کاستی‌ها از جمله مشکل چاه ها، راه دسترسی و برق مجتمع بر طرف شده و تا رفع کامل نواقص، پیگیری‌ها ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،محمدشهباز علیزاده، با اشاره به فعالیت چهار مجتمع دامپروری در وسعت حدود یک‌هزار و ۱۸۰ هکتار و وجود بیش از یک هزار و ۷۲۱ واحد تولیدی در این منطقه، از برنامه‌ریزی برای بهسازی چاه‌های آب، توسعه روشنایی و بهبود زیرساخت‌های مجتمع‌ها با هدف حمایت از تولید و تقویت امنیت غذایی کشور خبر داد.

مدیرعامل شرکت بهپرور دامشهر قم، با اشاره به جایگاه دامشهر در تأمین محصولات دامی کشور گفت: دامشهر با برخورداری از چهار مجتمع دامپروری، بیش ازیک هزار و ۷۲۱ واحد تولیدی و یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های دام کشور، از مناطق مهم در زنجیره تأمین محصولات دامی و امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه مشکلات زیرساختی مجتمع‌ها در نشست‌های مشترک با تشکل‌ها، سازمان جهاد کشاورزی و مسئولان استان بررسی شده است، افزود: تأمین آب، بهسازی زیرساخت‌ها و توسعه روشنایی از مهم‌ترین محور‌های پیگیری مشکلات مجتمع‌های دامپروری است.

علیزاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات تأمین آب گفت: در چهار مجتمع دامپروری دامشهر، هفت حلقه چاه برای تأمین آب وجود دارد که سال گذشته عملیات جابه‌جایی و بهسازی سه حلقه چاه انجام شد و بر اساس برنامه‌ریزی و مطالعات صورت‌گرفته، بهسازی چاه‌های باقی‌مانده نیز در دستور کار قرار دارد.

وی هدف از این اقدامات را تأمین پایدار آب مورد نیاز دامداران، به‌ویژه در فصل گرم سال و دوره افزایش مصرف، عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم با اجرای این برنامه‌ها، از بروز مشکلات احتمالی در تأمین آب جلوگیری و شرایط مناسب‌تری برای فعالیت بهره‌برداران فراهم شود.

مدیرعامل شرکت بهپرور دامشهر قم همچنین از بهسازی حدود ۲۸ کیلومتر از راه‌های دسترسی و مسیر‌های داخلی مجتمع‌ها خبر داد و افزود: این اقدام با هدف تسهیل تردد دامداران، خودرو‌های حمل نهاده‌های دامی و ماشین‌آلات انجام شده است تا روند فعالیت واحد‌های تولیدی با سهولت بیشتری دنبال شود.

علیزاده با اشاره به آغاز اقدامات برای اصلاح و توسعه روشنایی در بخش‌هایی از مجتمع‌ها نیز گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان و شرکت توزیع نیروی برق، عملیات اصلاح روشنایی در تعدادی از قطعات آغاز شده و این روند به‌تدریج در سایر بخش‌ها ادامه خواهد یافت.