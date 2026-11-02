سبحان حکیمی نماینده جودو کشورمان در وزن منهای ۸۱کیلوگرم، در فینال مقابل ماکس سبولج از اسلوونی نتیجه را واگذار کرد و نایب قهرمان المپیک جوانان شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سبحان حکیمی تنها نماینده جودو ایران در بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ در داکار، امروز روی تاتامی رفت.

حکیمی که با هدایت مسعود حاجی‌آخوندزاده روی تاتامی رفت، ابتدا شاکاکو از سیرالئون را با ضربه فنی شکست داد. وی سپس مقابل الراملی از مصر را هم با ضربه فنی از پیش‌رو برداشت تا جواز حضور در فینال این رویداد مهم را کسب کند.

جودوکا شایسته ایران در فینال مقابل مکس کبولی از اسلوونی صف آرایی کرد و با وجود تلاش فراوان نتوانست به برتری دست یابد و با مدال نقره به کار خود پایان داد.

حکیمی تنها جودوکا ایران در این رویداد مهم بین‌المللی بود.