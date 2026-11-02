مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان از اتصال ۷۰۴ خانوار روستایی با جمعیتی افزون بر ۲ هزار و ۸۰۰ نفر در شهرستان‌های اندیکا، ایذه و باوی به شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی شه‌نظری‌پو با اشاره به اجرای ۸ طرح ارتباطی در شهرستان‌های اندیکا، ایذه و باوی اظهار کرد: با راه اندازی و ارتقای این طرح‌ها، ۷۰۴ خانوار روستایی با جمعیتی افزون بر ۲ هزار و ۸۰۰ نفر به شبکه ملی اطلاعات و خدمات دیجیتال متصل شدند.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق کم‌برخوردار بیان کرد: گسترش پوشش ارتباطی در روستا‌ها و فراهم‌سازی دسترسی عادلانه مردم به خدمات نوین دیجیتال از اولویت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و تلاش می‌کنیم با راه اندازی سامانه‌های جدید و ارتقای فناوری سایت‌های موجود، زمینه بهره‌مندی ساکنان مناطق روستایی از ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات فراهم شود.

مدیرکل ارتباطات و فن آوری اطلاعات خوزستان با اشاره به روستا‌های بهره‌مند از این طرح‌ها افزود: صادق‌آباد سگبو، اشگفت گاو، آب‌راک‌دو، تکاب بندان، دهگه شماره ۲، یکاویه یک،‌ام‌السراجینه و کاییدیه از جمله روستا‌هایی هستند که تحت پوشش این طرح‌ها قرار گرفته‌اند. از مجموع ۸ طرح اجراشده، ۶ طرح مربوط به راه اندازی سایت‌های جدید ارتباطی و ۲ طرح شامل ارتقای فناوری سایت‌های فعال بوده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان در تشریح اعتبارات اختصاص‌یافته به این طرح‌ها گفت: برای احداث هر سایت جدید ۱۵۰ میلیارد ریال و برای هر طرح ارتقای فناوری ۸۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است که در مجموع، یک‌هزار و ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) به این طرح‌ها اختصاص یافته است.

وی در پایان با اشاره به نقش اپراتور‌های ارتباطی در اجرای این طرح‌ها خاطرنشان کرد: این طرح‌ها با همکاری اپراتور‌های همراه اول و ایرانسل اجرا شده و متناسب با شرایط هر منطقه، امکان بهره‌مندی روستاییان از خدمات ارتباطی مبتنی بر فناوری‌های نسل دوم، سوم و چهارم (۲G، ۳G و ۴G) را فراهم کرده است.