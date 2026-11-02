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حساسترین دیدار هفته هشتم لیگ یک فوتبال ایران میان تیم های بالای جدول با تساوی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدارهای هفته هشتم لیگ دسته یک فوتبال به این شرح است:
مس رفسنجان صفر - صفر پارس جنوبی جم
آریو اسلامشهر صفر - ۳ فرد البرز
نفت و گاز گچساران ۲ - یک مس کرمان
سایپا صفر - صفر بعثت کرمانشاه
پالایش نفت بندرعباس صفر - یک فولاد ب
شاهین بندر عامری یک - صفر جزیره قشم
در جدول تیم پارس جنوبی جم با ۱۸ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای مس رفسنجان با ۱۶ و جزیره قشم با ۱۵ امتیاز در درههای دوم و سوم قرار دارند.