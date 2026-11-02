

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدار‌های هفته هشتم لیگ دسته یک فوتبال به این شرح است:

مس رفسنجان صفر - صفر پارس جنوبی جم

آریو اسلامشهر صفر - ۳ فرد البرز

نفت و گاز گچساران ۲ - یک مس کرمان

سایپا صفر - صفر بعثت کرمانشاه

پالایش نفت بندرعباس صفر - یک فولاد ب

شاهین بندر عامری یک - صفر جزیره قشم

در جدول تیم پارس جنوبی جم با ۱۸ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های مس رفسنجان با ۱۶ و جزیره قشم با ۱۵ امتیاز در دره‌های دوم و سوم قرار دارند.