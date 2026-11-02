روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با صدور اطلاعیه‌ای، از هلاکت یک تروریست و دستگیری تعداد دیگری از تیم تروریستی در جنوب سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ با اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی که از قبل شناسایی و تحت رصد اطلاعاتی قرار داشت، با اقدام به موقع پاسداران گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در قرارگاه قدس و سازمان اطلاعات سپاه استان قبل از اجرای اقدام تروریستی به کمین افتاد.

در این عملیات یک نفر از تروریست‌ها به هلاکت رسید و تعدادی نیز دستگیر شدند و سایر عناصر متواری در حال تعقیب می‌باشند.

لازم به ذکر است، این تیم قصد داشت علاوه بر اجرای عملیات تروریستی بر روی مقر‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران که برای دفاع در برابر دشمن متجاوز در منطقه استقرار یافته‌اند اقدام به راهبندان جاده زرآباد به کنارک نمایند که با اقدام به موقع رزمندگان اسلام ناکام ماند.

قرارگاه قدس یکبار دیگر اعلام می‌دارد، خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز بوده و تیم‌های تروریستی که به سفارش دشمن شکست خورده ماموریت انجام می‌دهند تحت اشراف اطلاعاتی قرار دارند.