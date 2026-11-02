به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، خانواده معظم شاهد، ایثارگران، فرهنگیان و دانش آموزان، یادواره شهدای دانش آموز شهرستان هندیجان برگزار شد.

در این مراسم سردار عبدالرضا مراد حاجتی، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خوزستان با اشاره به مجاهدت‌های دانش آموزان شهید گفت: امروز دانش آموزان کشورمان آینده سازان میهن اسلامی هستند و جشن پیروزی در برابر آمریکا و رژیم صهیونی را با حضور این دانش آموزان تلاشگر جشن خواهیم گرفت.