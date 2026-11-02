به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: در نیمه نخست امسال، ۷۵۱ فرصت شغلی ویژه مددجویان زیرپوشش این نهاد با اعتبار ۶۶ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان در استان ایجاد شده است.

نخعی، با اشاره به اهمیت فراهم‌سازی زمینه حضور مددجویان در بازار کار افزود: در کنار ایجاد فرصت‌های شغلی، بهره‌گیری از ظرفیت کاریابی و ارتباط با فرصت‌های شغلی موجود نیز مورد توجه قرار دارد؛ به‌طوری‌که در این مدت، ۶۱ نفر از طریق کاریابی جذب بازار کار شده‌اند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی، افزود: ۳۳۴ نفر از مددجویان و افراد واجد شرایط در این مدت آموزش‌های مورد نیاز در حوزه اشتغال را فراگرفته‌اند.

نخعی با اشاره به رویکرد توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های زیرپوشش این نهاد گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه آموزش‌های مهارتی و تسهیل ورود افراد به بازار کار، از محور‌های فعالیت کمیته امداد امام خمینی| (ره) در حوزه اشتغال و خودکفایی است که با هدف تقویت توان اقتصادی خانواده‌ها و فراهم‌کردن زمینه استقلال مالی آنان دنبال می‌شود.