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معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از ایجاد ۷۵۱ فرصت شغلی برای مددجویان زیرپوشش این نهاد در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: در نیمه نخست امسال، ۷۵۱ فرصت شغلی ویژه مددجویان زیرپوشش این نهاد با اعتبار ۶۶ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان در استان ایجاد شده است.
نخعی، با اشاره به اهمیت فراهمسازی زمینه حضور مددجویان در بازار کار افزود: در کنار ایجاد فرصتهای شغلی، بهرهگیری از ظرفیت کاریابی و ارتباط با فرصتهای شغلی موجود نیز مورد توجه قرار دارد؛ بهطوریکه در این مدت، ۶۱ نفر از طریق کاریابی جذب بازار کار شدهاند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی، افزود: ۳۳۴ نفر از مددجویان و افراد واجد شرایط در این مدت آموزشهای مورد نیاز در حوزه اشتغال را فراگرفتهاند.
نخعی با اشاره به رویکرد توانمندسازی اقتصادی خانوادههای زیرپوشش این نهاد گفت: ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه آموزشهای مهارتی و تسهیل ورود افراد به بازار کار، از محورهای فعالیت کمیته امداد امام خمینی| (ره) در حوزه اشتغال و خودکفایی است که با هدف تقویت توان اقتصادی خانوادهها و فراهمکردن زمینه استقلال مالی آنان دنبال میشود.