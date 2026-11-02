به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: نیرو‌های مسلح ما به لطف خداوند، طی ۴۸ ساعت گذشته، در دو مرحله با استفاده از دو فروند پهپاد، فرودگاه الدمام را هدف قرار دادند. این عملیات موفقیت آمیز بود و موجب اختلال در تردد هوایی این فرودگاه شد.

یحیی سریع گفت: همچنین رادار هشدار زودهنگام در جیزان با یک فروند پهپاد هدف قرار گرفت که اصابت مستقیم بود. یک فروند هواپیمای ترابری نظامی نیز در فرودگاه جیزان هدف حمله قرار گرفت و این عملیات هم به لطف خداوند به هدف خود دست یافت.