معاون سیاسی استانداری تهران در مراسم معارفه مدیریت شهرستان اسلامشهر، بر تقویت زیرساخت‌های آب و فاضلاب، مدیریت لکه‌های صنعتی و اجرای طرح‌های سلامت و آموزش تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین توکلی نهضت مدرسه‌سازی و تحقق عدالت آموزشی را از محور‌های اصلی دولت چهاردهم دانست و گفت: پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل شده و تکمیل طرح‌های باقی‌مانده تا پایان دولت چهاردهم در دستور کار قرار دارد.

معاون سیاسی استاندار تهران همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت و درمان افزود: در کنار توسعه خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت شهری و روستایی، بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر نیز که از مصوبات سفر رئیس‌جمهور است، وارد مرحله اجرا شده است.

وی مدیریت لکه‌های صنعتی، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای سرانه‌های شهری در مرکز شهرستان و شهر‌های تابعه را از دیگر اولویت‌های توسعه‌ای اسلامشهر برشمرد و تأکید کرد: افزایش سطح رضایتمندی مردم و توجه به نیاز‌ها و مطالبات جوانان نیز باید در برنامه‌ریزی‌های شهرستان مورد توجه جدی قرار گیرد.