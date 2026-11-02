معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، چین را بازیگر کلیدی در غرب آسیا دانست و از آمادگی ایران برای ترتیبات منطقه ای بدون نفوذ آمریکا و رژیم صهیونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران که به چین سفر کرده در دیدار با وزیر امور خارجه این کشور درباره آخرین تحولات منطقه، ابتکارهای دیپلماتیک تهران برای پایان جنگ و راهکارهای تقویت امنیت پایدار در منطقه رایزنی کرد.

متن سخنان آقای علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با آقای وانگ‌یی بدین شرح است:

آمریکا یک جنگ تجاوزکارانه و جنایتکارانه را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و بزرگترین جنایت ممکن یعنی ترور رهبر عالیقدر جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خامنه‌ای را به همراه خانواده عزیزشان انجام داد و در ادامه به جنایات بی‌سابقه که یکی از آنها حملات موشکی به دبستانی در شهر میناب بود مرتکب شد.

برای عدم تکرار این بدعت که یکی از پیامدهای آن اخلال در امنیت بین‌المللی است مجازات تمام جنایتکاران در این جنگ باید به مطالبه بین‌المللی تبدیل شود و هیچ مسامحه‌ای در این مسیر پذیرفته نیست و نباید صورت گیرد. ایران دفاع مشروع خود را از ساعات اولیه آغاز کرد و با قدرت تداوم بخشید.

از آغاز جنگ تاکنون منطق کنشگری ایران تغییر نکرده، ما همچنان به دفاع از امنیت و حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمین ایران تداوم خواهیم بخشید و در این مسیر با هیچکس تعارف نداریم. ملت مقاوم ایران در این جنگ تجاوزکارانه که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان آغاز کردند پیروز شدند و به همین جهت است که اکنون آمریکا می‌فهمد که جنگ با یک تمدن چه سرنوشتی را برای آنها رقم خواهد زد.

در این جنگ آمریکا ماهیت تجاوزگری و سلطه‌طلبی خود را نشان داد و علاوه بر تجاوز به یک کشور مستقل، اخلال در اقتصاد جهانی را هدف گرفت.

ایران همواره به ثبات منطقه باور داشته و حتی در طول چند دهه گذشته برای حفظ پایداری آن متحمل هزینه‌های زیادی هم شده است ولذا آمادگی دارد تا در مسیر احیای ثبات در منطقه‌ای که آمریکا و رژیم صهیونیستی برهم زننده آن بودند در قالب ترتیبات جدید که در آن آمریکا دخالت نداشته باشد و رژیم صهیونیستی در آن نفوذ نداشته باشد، گام بردارد.

به عبارات دیگر راه حل استقرار امنیت در منطقه در نفی سلطه‌گری آمریکا در منطقه و جلوگیری از نفوذ رژیم صهیونیستی در آن است.

پس از گذشت چند دهه تجاوز، جنایت و اشغال‌گری، کشورهای مستقل به این واقعیت اذعان دارند که ریشه بحران در خاورمیانه، پایمال شدن حقوق ملت فلسطین و اشغال‌گری رژیم صهیونیستی است و هر اقدامی که به این واقعیت بی‌توجهی کند در خدمت تجاوز و در مسیر بی‌ثبات‌سازی منطقه است.

ما اهمیت اقدامات چین در تحکیم چند جانبه‌گرایی و مقابله جدی و موثر با یک جانبه‌گرایی را درک می‌کنیم و قدردان نقش‌آفرینی چین در عرصه بین‌الملل و تلاش برای جلوگیری از سوءاستفاده آمریکا از ظرفیت شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هستیم.

چین، قدرت مسئول جامعه بین‌الملل، شریک راهبردی ایران و بازیگری کلیدی در صلح و ثبات منطقه است. ما از تلاش‌های جمهوری خلق چین و بویژه ابتکار جناب آقای شی برای ایجاد ساختار امنیتی جدید در منطقه استقبال می‌کنیم و آن را بسیار ارزشمند و بخش کلیدی راه‌حل برای برون‌رفت از وضع موجود می‌دانیم.

ما همکاری و هم‌افزایی ایران و چین در عرصه بین‌الملل بویژه در قالب سازمان همکاری شانگهای و مجموعه‌ی بریکس را سرمایه ارزشمندی برای ارتقای نقش‌آفرینی جنوب جهانی در صلح و ثبات و توسعه ارزیابی می‌کنیم. ایران و چین دوستان دوران سخت هستند.

تعمیق اتحاد راهبردی، ضرورت توسعه روابط و عبور موفق از مقطع پرتنش کنونی است.