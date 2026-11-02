به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محسن ابراهیمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت : نان کامل یا نان با سبوس از ابتلا به بیماری هایی از جمله دیابت جلوگیری می کند.

کاوه دماوندی ،معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم با بیان اینکه از ابتدای آبان تاکنون آرد با سبوس بیشتری به نانوایان تحویل داده می شود تاکید کرد : تغییر الگوی پخت به بهبود کیفیت نان کمک کنند.